Сознательный выбор людей. Историк назвал 5 уроков Революции Достоинства

Революция Достоинства в 2014 году показала, что украинцы сознательно выбрали свое европейское будущее и уже никогда не присоединятся ни к каким попыткам возрождения Советского Союза. Это одни из важнейших выводов, которые вынесли украинцы после событий на Майдане.

Чему научила украинцев Революция Достоинства

"События 2013-2014 годов показали, что украинцы сознательно выбрали свое будущее в цивилизованном европейском мире, окончательно отвернувшись от всего советского и коммунистического, имперского", - говорит историк.

По его мнению, вторым важным уроком для нашего народа стало осознание того, что украинцы способны объединяться и способны побеждать. Ощущение солидарности, единства и готовности к взаимопомощи - еще одна ключевая черта, которую продемонстрировал Майдан.

"Третий урок - украинцы проявили себя как нация с демократическими ценностями, для которой свобода и достоинство превыше всего. Ни один политик или авторитарный режим не сможет манипулировать украинским народом. Майдан стал олицетворением народовластия - протеста, который возникает каждый раз, когда власть не слышит своего народа. Это своеобразный механизм контроля любой политической системы", - говорит Пошивайло.

Историк также отмечает, что события 2013-2014 годов сделали Украину видимой для всего мира.

"Евромайдан стал одним из самых масштабных протестных движений в европейской истории. После него об Украине, ее национальной идентичности и истории начали говорить везде. Майдан четко показал: Украина - это не Россия, она имеет собственный путь, самобытность и право на самоопределение", - объясняет директор музея.

Еще один ключевой вывод революционных событий 11-летней давности - Украина никогда не станет частью никаких попыток возрождения Советского Союза или новой Российской империи.

"Главное - не забывать об этих выводах и о наших ценностях, за которые боролись наши герои там, на баррикадах, в трагические дни февраля 2014-го, и продолжают бороться наши герои на фронте сейчас", - говорит Пошивайло.

Чествование Героев Небесной Сотни (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)