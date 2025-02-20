День Героев Небесной Сотни. Какие мероприятия запланированы в Киеве: полный список

Ежегодно 20 февраля Украина чтит день памяти Героев Небесной Сотни. Людей, которые отдали свои жизни за свободу и европейское будущее страны во время Майдана 2013-2014 годов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор музея Майдана Игорь Пошивайло.

Какие мероприятия запланированы в Киеве ко Дню Героев Небесной Сотни

По словам эксперта, к 20 февраля запланировали открытие выставки вокруг монумента Независимости.

"Она называется "Герои. Майдан. Война. Память". Это - выставка о тех майдановцах, которые погибли уже во время российско-украинской войны. В центре Киева также постоянно находятся информационные стенды, где есть элементы VR и AR - дополненной реальности. Каждый может прийти и увидеть, что и когда происходило на Майдане. Может окунуться в события 11-летней давности. Увидеть баррикады, палаточный городок", - поделился Пошивайло.

Кроме того, возле часовни - на аллее Героев Небесной Сотни - ко дню памяти 20 февраля был установлен информационный киоск, где также есть информация о каждом герое Небесной Сотни и более широкий контекст событий.

"Есть интерактивные ссылки на полезные ресурсы. Есть наш Информационно-выставочный центр и Галерея протестного искусства. Есть подборка важных документальных видео о Майдане. Есть видео "Люди творят историю". Там молодежь рассказывает молодежи о событиях Революции Достоинства", - рассказал гендиректор музея.

Он сообщил, что 18 февраля совместно с партнерами был открыт мартиролог участников Революции Достоинства - участников боевых действий, погибших во время войны.

"Это - цифровой информационный стенд на углу Грушевского и аллеи Магдебургского права в Печерском районе", - уточнил Пошивайло.

В четверг, 20 февраля, в 15:00 в синем зале Дома кино можно приобщиться к инициативе семей Героев Небесной сотни - показу уникального фильма "Украина. Майдан. Перезагрузка" военного журналиста Руслана Ганущака (который погиб буквально недавно, месяц назад).

"Это - майдановец, военный репортер, фотограф, военнослужащий с позывным "Остап". В синем зале в 15:00 20 февраля", - отметил глава музея Майдана.

Кроме того, традиционно 20 февраля состоится совместный с Вооруженными силами церемониал погибшим героям на Аллее Героев Небесной Сотни.

Пошивайло сообщил, что в этот день можно посетить также:

ежегодную акцию "Ангелы памяти" от Анжелики Рудницкой, "Территории А";

музыкально-поэтическую акцию в инфоцентре музея Майдана - в 12:30;

выставку в Музее истории города Киева о пути Украины в ЕС (она открылась 19 февраля).

"Мероприятий немало. Известно, что Майдан очень задокументирован. В тот период в центре Киева были журналисты со всего мира. Фиксировали события и сами участники. Мы имеем немало архивных стримов, видео, фотографий. А вот стереофотографии, которые показывают этот объем, масштабность, глубину и имеют эффект погружения, - их по сути никто не делал. И вот недавно небольшая группа энтузиастов это сделала и передала нам уникальный сборник стереофото", - рассказал эксперт.

Теперь возможность увидеть это собственными глазами открылась для посетителей музея.

"Вы просто надеваете очки и погружаетесь в объемное 3D-пространство, где видите сотни тысяч людей. Можете рассмотреть в деталях каждый элемент на баррикадах. Ждем всех на эту выставку, и на другие события", - подытожил Пошивайло.