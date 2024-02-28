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Свидетели по делу Коломойского опровергают переданные следствием показания

Среда 28 февраля 2024 16:03
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Свидетели по делу Коломойского опровергают переданные следствием показания Фото: Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Адвокаты олигарха Игоря Коломойского утверждают, что свидетели по его делу опровергают переданные следствием показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Олега Пушкаря.

По его словам, около 6 месяцев следствие строит подозрения на словах бывших работников банка, это свидетельство четырех человек. Основанием для открытия дела в 2023 году стал рапорт сотрудника одной из спецслужб.

Как утверждают адвокаты, которые привели в суде протоколы повторного допроса свидетелей обвинения, показания последних с тех пор изменились. Более того, некоторые из них утверждают, что их слова были перефразированы следователями фактически в интересах следствия.

В частности, Пушкарь привел слова свидетеля Скрипник от 23 октября 2023 года, когда та допускала нереальность и маловероятность внесения наличных на карточный счет последнего. Впоследствии она заявила, что ее слова несколько раз перефразировали и это была еще мягкая версия того, что написал следователь.

Другой свидетель утверждает, что формулировка некоторых денежных транзакций как "фиктивных", когда они не сопровождались переводом наличных средств, он производил не сам, а ему "помогли некоторые виды формулировок подобрать".

Также, как подчеркивают адвокаты защиты, банковские работники утверждают, что имитировать или подделать безналичные банковские расчеты невозможно, а к банковскому делу невозможно применить слово "имитирование".

Действующий глава правления "Приватбанка" Герхард Беш, допрошенный в начале февраля, указал, что каких-либо документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, у банка нет.

Защита Коломойского также добавляет, что следствие так и не смогло доказать нанесение материального ущерба "Приватбанку" со стороны олигарха. Из 30 допрошенных свидетелей ни один человек не подтвердил причинение вреда.

Напомним, ранее директор департамента интегрированного банковского надзора НБУ Андрей Котюжинский заявлял, что после обращения представителей БЭБ специалисты регулятора провели проверку и обнаружили, что никаких недостач и ущерба "Приватбанку" нанесено не было.

Дело Коломойского

Как известно, ранее Игорю Коломойскому переизбрали меру пресечения по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Печерский районный суд Киева увеличил залог с 509 миллионов гривен уже на сумму 3 млрд 891 млн гривен.

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Игорь Коломойский
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