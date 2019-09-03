Свідку у справі МН17 Цемаху суд продовжив арешт

Суд продовжив арешт колишньому начальникові ППО" бойовиків "ДНР" Володимиру Цемаху - свідка у справі про катастрофу літака рейсу МН17. Про це повідомив його адвокат Роман Гонтарев, пише агентство "Українські новини".

Раніше засновник розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіггінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 в обмін на звільнення українських політв'язнів.

"Йому продовжили запобіжний захід - арешт", - повідомив адвокат.

Крім того, у коментарі РБК-Україна адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський повідомив, що його підзахисний ще в Україні.

"Кирило (Вишинський, - ред.) в Україні", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

Нагадаємо, що 30 серпня був запланований обмін полоненими. Журналісти і родичі українських бранців прехали в аеропорт "Київ", щоб їх зустріти. Однак, в СБУ заявили, що офіційно процес обміну полоненими між Україною і Росією ще триває.

Також в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що глава держави сам повідомить про завершення обміну полоненими.