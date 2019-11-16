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З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів, - Бахматюк

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 12:08
З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів, - Бахматюк
Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк заявив, що проти Ситника розслідується антикорупційна справа

У керівника НАБУ Артема Ситника є прямий конфлікт інтересів у справі VAB банку, пов'язаний з розслідуванням корупційних дій самого Ситника. Про конфлікт інтересів директора НАБУ розповів екс-власник VAB банку, український бізнесмен Олег Бахматюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бахматюка виданню strana.ua.

“Проти Ситника розслідується антикорупційна справа. Головний свідок там – радник моєї рідної сестри Наталії Василюк - Микола Надейко. Все будується фактично на його свідченнях. У будь-якій цивілізованій країні такий збіг свідчить про наявність конфлікту інтересів, про що чудово знав генпрокурор Рябошапка, коли вони незаконно передавали справу Ситнику. І те, що він робить – його особиста помста мені за свідчення Надейко, - каже Олег Бахматюк. - До речі, я з цим Надейко познайомився в будівлі НАБУ в присутності Ситника та його заступника Новака".

За словами Олега Бахматюка, взагалі незрозуміло, на якій підставі НАБУ займається економічною справою, адже НАБУ - орган, який повинен займатися розслідуванням корупції чиновників. “Ситник взагалі не має права займатися Бахматюком і великим бізнесом. НАБУ має займатися корупцією у вищих ешелонах влади. Тому, щоб була підслідність НАБУ, вони і привернули Писарука (колишній перший заступник голови НБУ - Ред.). Це смішно. Де я, а де Писарук?".

Нагадаємо, що Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, був визнаний винним судом і заплатив 3,4 тис. грн штрафу за адміністративним протоколом про корупцію після скандального відпочинку в елітному готелі у Рівненській області, за який платили треті особи.

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