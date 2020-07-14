Свідок у справі Гандзюк пішов на угоду зі слідством та отримав умовний вирок

Фото: плакат з написом "Хто замовив Гандзюк?" (РБК-Україна)

Рішення суду оголосили 9 липня

Свідок у справі вбивства Катерини Гандзюк та підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок. Рішення 9 липня ухвалив Цюрупинський суд Херсонської області.

Про це пише hromadske.

За словами прокурора у справі Гандзюк, Пилипенко отримав п’ять років умовно з випробувальним терміном у три роки за масові заворушення біля Олешківської райради у 2018 році.

Пилипенку інкримінували створення злочинної організації, масові заворушення та умисне пошкодження, знищення чужого майна (статті 255, 294, 194 ККУ). Разом з ним підозри оголосили Сергію Торбіну, Сергію Бразі та членам громадського формування з Нової Каховки "Ніхто крім нас". Пилипенка взяли під варту та утримували в ІТТ СБУ. Згодом, на деякий час його переводили у Лук’янівське СІЗО, де він нібито і отримував погрози нібито від людей, пов’язаних з Владиславом Мангером.

У підозрі Пилипенку йшлося про два епізоди 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський хотів помститися громадським активістам "Спілки учасників АТО" Олександру Цегельнику та Юрію Марудову за їхню громадську діяльність в Олешківському районі Херсонської області. Так, у квітні 2018 року Павловський надав усну вказівку Пилипенку та Бразі підпалити їхні автомобілі. Вночі 13 квітня автомобілі підпалили.

Другий епізод стався у травні 2018 року. За даними слідства, Ігор Павловський організував масові заворушення під Олешківською районною радою. Метою було недопущення депутатів 7-го скликання на роботу, щоб вони не змогли проголосувати за висловлення недовіри голові Олешківської районної держадміністрації Олені Кравченко-Скалозуб.

Раніше Печерський районний суд Києва скоротив терміни ознайомлення з матеріалами справи для сторони захисту підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера.

РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера.