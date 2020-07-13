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Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера

Понеділок 13 липня 2020 20:39
Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Владислав Мангер просив відпустити його з-під варти

Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє "Громадське".

Під час судового засідання Мангер просив випустити його з-під варти. При цьому він зазначив, що до вбивства Гандзюк причетна Служба безпеки України, зокрема генерал Данило Доценко.

У свою чергу, прокурор у справі Синюк Андрій просив залишити голову Херсонської ОДА під вартою.

Нагадаємо, суд продовжив розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк до 29 липня.

Крім того, у середині червня Мангера взяли під варту без права внесення застави.

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