Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Владислав Мангер просив відпустити його з-під варти

Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє "Громадське".

Під час судового засідання Мангер просив випустити його з-під варти. При цьому він зазначив, що до вбивства Гандзюк причетна Служба безпеки України, зокрема генерал Данило Доценко.

У свою чергу, прокурор у справі Синюк Андрій просив залишити голову Херсонської ОДА під вартою.

Нагадаємо, суд продовжив розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк до 29 липня.

Крім того, у середині червня Мангера взяли під варту без права внесення застави.

Читайте