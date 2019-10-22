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"Слуга народу" зустрінеться з членами фінкомітету до поліграфа

Новини » Політика    22.10.2019 - 17:36
"Слуга народу" зустрінеться з членами фінкомітету до поліграфа
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У партії прокоментували чутки про перевірку нардепів на поліграфі

Керівництво фракції партії "Слуга народу" у Верховній раді проведе зустріч з членами фінансового комітету до можливої перевірки на поліграфі. Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, керівництво фракції зустрінеться з депутатами від "Слуги народу", які входять до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"... щоб кожен з них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення по використанню поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми маємо розуміти, чи можливо коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - зазначила вона.

Також Кравчук зазначила, що щодо скандалу з нардепом В'ячеславом Медяником, який в листуванні вказував про необхідність "вирішити питання" із заступником глави ГПУ Віктором Тріпак, то цим випадком має займатися ГПУ. Вона також підкреслила, що ГПУ проведе відповідну перевірку.

&quot;Слуга народу&quot; зустрінеться з членами фінкомітету до поліграфа

Відзначимо, раніше стало відомо, що керівництво Офісу президента і керівництво "Слуги народу" вимагали, щоб їх депутати з фінансового комітету і автори кількох законопроектів пройшли поліграф. Скандал розгорівся після того, як нардепи СН на комітеті відмовилися підтримати законопроект №2047-д про скасування корупційних схем.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Групи впливу: як" Слуга народу "намагається зберегти монокоаліцію" писало, що в цій фракції налічується до 30 депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

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