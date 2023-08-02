Капля правды на тонну лжи. РФ готовит новый раунд дезинформационной кампании, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.

Политтехнологи оккупанта подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине

Среди аудиторий Германии, Франции, Израиля и США враг планирует распространять темы:

"Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";

"Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";

"Экономику Германии ожидает обрушение";

"Кризис уже пришел в каждый дом";

"Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В частности, в украинском информационном пространстве Россия готовит публикации на темы:

"Кто взятки берет, а кто на фронт уходит";

"Политический спарринг: когда начнется бой?";

"Тушите свет - выборов не будет";

"Так военное или мирное время?"

Как отмечает ГУР, российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи", а также пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира.

"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - добавляет ГУР.

В частности каждый материал имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".