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Капля правды на тонну лжи. РФ готовит новый раунд дезинформационной кампании, - ГУР

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Среда 02 августа 2023 16:00
Капля правды на тонну лжи. РФ готовит новый раунд дезинформационной кампании, - ГУР Фото: Капля правды на тонну лжи. РФ готовит новый раунд дезинформационной кампании, - ГУР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Политтехнологи Российской Федерации подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических раздоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.

Политтехнологи оккупанта подготовили очередной раунд дезинформационной кампании по Украине

Среди аудиторий Германии, Франции, Израиля и США враг планирует распространять темы:

  • "Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";
  • "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";
  • "Экономику Германии ожидает обрушение";
  • "Кризис уже пришел в каждый дом";
  • "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В частности, в украинском информационном пространстве Россия готовит публикации на темы:

  • "Кто взятки берет, а кто на фронт уходит";
  • "Политический спарринг: когда начнется бой?";
  • "Тушите свет - выборов не будет";
  • "Так военное или мирное время?"

Как отмечает ГУР, российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи", а также пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки, в том числе для западного мира.

"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - добавляет ГУР.

В частности каждый материал имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", во временно оккупированном Крыму враг проводит мероприятия "военно-патриотического воспитания", направленные на распространение пропаганды среди молодежи.

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