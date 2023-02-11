Свечи, горелки и генераторы. Как уберечься от пожара во время отключения света

Неосторожное обращение с огнем может наделать много бед. Неукоснительно соблюдайте правила безопасности!", - заявили в службе

Кроме того, ГСЧС подготовили ряд правил по безопасному использованию с привычными, на первый взгляд, предметами, однако пренебрежение этими правилами может привести к необратимым последствиям.

Свечи

Используйте невысокие, стойкие, металлические подсвечники.

Держите зажженные свечи на безопасном расстоянии от горючих материалов.

Не курите свечи до конца – оставляйте окурок длиной 2-3 см.

Не оставляйте зажженные свечи без присмотра.

Газовая туристическая горелка

Купите только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.

Неукоснительно следуйте инструкциям изготовителя. Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.

Рассчитан на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от воздействия высоких температур.

Печное отопление

Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин.

В течение отопительного периода следует очищать дымоходы.

На полу из горючих материалов, перед топочной дверцей, прибейте металлический лист размером 50х70 см.

Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости.

Не оставляйте топящиеся приборы без присмотра.

Генераторы

Для многих украинцев ныне генераторы стали неотделимой частью жизни. Их использует большой и малый бизнес и, конечно, много людей использует их для личного пользования.

Однако ГСЧС Украины отмечает неукоснительное соблюдение правил безопасности при использовании электрогенераторов, поскольку передвижные электростанции являются источником повышенной опасности.

"Важно использовать только сертифицированную продукцию, купленную в лицензированных точках продаж, и внимательно следовать инструкциям производителя", - добавили в службе.

Размещение

Генератор необходимо размещать снаружи здания (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с работающей вентиляцией и возможностью проветривания.

Расстояние от генератора до смежных объектов (зданий, стен с окнами, автомобилей и т.п.) – не менее 6 метров. Допускается устанавливать электрогенератор у сплошных негорючих стенок (без окон) на расстоянии не менее 1 м. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Любое повреждение электрических проводников или оборудования должно быть устранено немедленно.

Подключение

Подключение генератора должно производить квалифицированный электрик, неукоснительно соблюдая инструкцию по подключению и эксплуатации.

Важно проверить технические характеристики, спецификацию и мощность данной модели генератора и перед подключением надеть сухую защитную одежду (резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, желательно средства защиты органов зрения и слуха).

При подключении электроприборов необходимо использовать удлинители и кабели высокого качества без повреждений и порезов. На вилках электрических устройств должен быть заземляющий контакт.

Эксплуатация

Эксплуатацию генератора необходимо производить в соответствии с технической документацией и рекомендациями производителя.

Перед пуском генератора необходимо проверить состояние электропроводки и потребителей, устранить их повреждение. Также необходимо устранить перекручивание проводов, контакт с горячими поверхностями, наличие коррозии на контактах. Электрические элементы генератора должны быть заземлены, следует избегать контакта силовых контуров генератора с водой и другими предметами.

Генератор не желательно включать в условиях повышенной влажности во время дождя или снега. Также следует избегать контакта с вращающимися элементами генератора.

При работе электрогенератора контролируйте его техническое состояние. В случае обнаружения подтеков топлива, смазки или посторонних звуков, свидетельствующих о его неисправности, немедленно выключите электрогенератор и обесточьте его.

Хранение ГСМ

Горючее и смазочное масло для генератора необходимо хранить отдельно, на расстоянии не менее 10 м до смежных объектов (зданий, автомобилей) в специальных канистрах, предназначенных для хранения топлива за пределами жилой зоны. Безопаснее хранить в проветриваемой, отдельно стоящей зоне с навесом, с ограниченным доступом для посторонних и детей.

Не допускайте пролива топлива и плотно закрывайте канистры. В случае пролива топлива – посыпьте место пролива песком, который затем соберите в металлический ящик или ведро.

Действия при возгорании генератора

Немедленно сообщите об этом ГСЧС по телефону 101. При этом необходимо указать местонахождение объекта, указать место возникновения пожара, обстановку на пожары, наличие людей, а также сообщить свою фамилию.

Обесточить электрогенератор;

Принять (при возможности) меры по тушению (локализации) пожара первичными средствами пожаротушения. В таких случаях лучше использовать огнетушители для тушения пожара класса В (горение жидких веществ или твердых растапливаемых веществ). Указанную информацию можно найти на этикетке огнетушителя. Также в других ситуациях возможно использование кошмы или плотного одеяла, которым необходимо накрыть генератор).

При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы.

Организовать встречу подразделений ГСЧС, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

Запрещается при использовании генераторов: