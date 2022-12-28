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В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка

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Киев, Среда 28 декабря 2022 10:36
В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка Фото: в многоэтажке в Киеве взорвался газовый баллончик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В столичной многоэтажке вчера, 27 декабря, взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел в 18:21 в Днепровском районе Киева. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома взорвался газовый баллончик без последующего горения.

Из-за взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом - острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Также, по данным ГСЧС, повреждены оконные рамы, мебель, бытовая техника на кухне.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также отмечают, что только за минувшие сутки ликвидировано 87 пожаров, из которых 51 - в жилом секторе. В результате возгораний погибли девять человек, четверо пострадали.

В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка

Фото: спасатели напоминают правила пожарной безопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Одесской области в квартире взорвался туристический газовый баллончик, в результате взрыва есть разрушения.

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Киев ГСЧС Взрыв
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