В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел в 18:21 в Днепровском районе Киева. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома взорвался газовый баллончик без последующего горения.

Из-за взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом - острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Также, по данным ГСЧС, повреждены оконные рамы, мебель, бытовая техника на кухне.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также отмечают, что только за минувшие сутки ликвидировано 87 пожаров, из которых 51 - в жилом секторе. В результате возгораний погибли девять человек, четверо пострадали.

Фото: спасатели напоминают правила пожарной безопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)