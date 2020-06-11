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Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" впала нижче 30%

Новини » Політика     11.06.2020 - 12:02
Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" впала нижче 30%
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування

Якби дострокові парламентські вибори відбулися на початку червня 2020 року, то до Верховної ради пройшли б чотири партії. Це "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

  • 17,1% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 10,8% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",
  • 9,9% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,9% - за партію "Батьківщина",
  • 2,9% - за партію "Сила і Честь",
  • 2,9% - за "Партію Шарія",
  • 2,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,3% - за партію "Голос",
  • 1,8% - за партію "Громадянська позиція",
  • 1,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
  • 1,4% - за партію "Свобода",
  • 1% - за партію "Опозиційний блок",
  • 0,9% - за партію "Самопоміч",
  • 0,5% - за партію "Національний корпус",
  • за інші партії - загалом 0,5%,
  • 3,3% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 19,4% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,6% - відмовилися відповідати на запитання,
  • 14,7% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то КМІС отримав наступні результати:

  • 28% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,7% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",
  • 16,2% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 8% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 4,7% - за партію "Сила і Честь",
  • 4,7% - за "Партію Шарія",
  • 4,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 3,8% - за партію "Голос",
  • 2,9% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
  • 2,3% - за партію "Свобода",
  • 1,6% - за партію "Опозиційний блок",
  • 1,4% - за партію "Самопоміч",
  • 0,7% - за партію "Національний корпус",
  • за інші партії - загалом 0,8%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Свіжий рейтинг партій: підтримка &quot;Слуги народу&quot; впала нижче 30%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, наприкінці квітня рейтинг партії "Слуга народу" перевищував 30%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися на початку червня, то за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% серед тих, хто визначився з вибором.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленськийопросрейтинг
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