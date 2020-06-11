Свіжий рейтинг партій: підтримка "Слуги народу" впала нижче 30%

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування

Якби дострокові парламентські вибори відбулися на початку червня 2020 року, то до Верховної ради пройшли б чотири партії. Це "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

17,1% проголосували б за партію "Слуга народу",

10,8% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

9,9% - за партію "Європейська Солідарність",

4,9% - за партію "Батьківщина",

2,9% - за партію "Сила і Честь",

2,9% - за "Партію Шарія",

2,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,3% - за партію "Голос",

1,8% - за партію "Громадянська позиція",

1,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",

1,4% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

0,9% - за партію "Самопоміч",

0,5% - за партію "Національний корпус",

за інші партії - загалом 0,5%,

3,3% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

19,4% - не визначилися, за кого голосувати,

1,6% - відмовилися відповідати на запитання,

14,7% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то КМІС отримав наступні результати:

28% проголосували б за партію "Слуга народу",

17,7% - за партію "Опозиційна платформа - За Життя",

16,2% - за партію "Європейська Солідарність",

8% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",

4,7% - за партію "Сила і Честь",

4,7% - за "Партію Шарія",

4,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

3,8% - за партію "Голос",

2,9% - за партію "Громадянська позиція",

2,6% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",

2,3% - за партію "Свобода",

1,6% - за партію "Опозиційний блок",

1,4% - за партію "Самопоміч",

0,7% - за партію "Національний корпус",

за інші партії - загалом 0,8%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, наприкінці квітня рейтинг партії "Слуга народу" перевищував 30%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися на початку червня, то за Володимира Зеленського проголосували б 37,6% серед тих, хто визначився з вибором.

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Автор: Олександр Білоус