На дострокових виборах до Ради можуть пройти чотири партії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування

Якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то до Верховної ради пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:

18,5% - за партію "Слуга народу",

9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

8,7% - за партію "Європейська солідарність",

6,8% - за партію "Батьківщина",

2,1% - за "Партію Шарія",

2% - за партію "Голос",

1,9% - за партію "Сила і честь",

1,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,4% - за партію "Громадянська позиція",

1,2% - за партію "Свобода",

1% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - загалом 2,8%,

4,8% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

24,5% - не визначилися, за кого голосувати,

3% - відмовилися відповідати на запитання,

10,9% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (за даними КМІС, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то опитування дає наступні результати:

32,6% - за партію "Слуга народу",

15,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",

15,2% - за партію "Європейська солідарність",

12% - за партію "Батьківщина",

3,6% - за "Партію Шарія",

3,5% - за партію "Голос",

3,4% - за партію "Сила і честь",

2,7% - за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% - за партію "Громадянська позиція",

2% - за партію "Свобода",

1,7% - за партію "Опозиційний блок",

за інші партії - загалом 5%.

Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до - для показників близьких до 1%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня 2020 року, партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Крім того, 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська солідарність", 14,1% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина".

За даними опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то за Зеленського проголосували б 42,6% українців.