На дострокових виборах до Ради можуть пройти чотири партії

Рейтинг президентської партії знижується, зростають рейтинги політсил різного спрямування
Якби дострокові парламентські вибори відбулися наприкінці квітня, то до Верховної ради пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, серед усіх українців за ті чи інші партії проголосував би такий відсоток населення:
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (за даними КМІС, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то опитування дає наступні результати:
Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з партією.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до - для показників близьких до 1%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-12 квітня 2020 року, партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Крім того, 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська солідарність", 14,1% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина".
За даними опитування КМІС, проведеного з 17 по 25 квітня за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то за Зеленського проголосували б 42,6% українців.