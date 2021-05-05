Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Відносно більшу підтримку має партія "Слуга народу", яку підтримали 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

На другому місці - "Європейська солідарність", яку підтримують 17,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (12,2%) та "Батьківщина" (10,2%) - різниця в підтримці цих двох партій - у межах статистичної похибки.

Ймовірно, подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (7,6%).

Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (4,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,9%) та "Громадянська позиція" (3,7%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 16-22 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 2003 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.