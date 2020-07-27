Рейтинг Зеленського впав до 30% - рівня першого туру виборів 2019 року

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтримка президента знизилася до рівня першого туру виборів у березні 2019 року

Якщо б вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян (серед тих, хто буде брати участь і визначився з вибором). Два місяці тому президентський рейтинг становив майже 40%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 14,4%% підтримали б Юрія Бойка, 13,7% - Петра Порошенка, 9,1% - Юлію Тимошенко,

Ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смєшка, 3,1% - за Володимира Гройсмана, 3,0% - Анатолія Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% респондентів не визначились.

Підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 15-20 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині травня 2020 року за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, на початку травня президентський рейтинг Володимира Зеленського становив 37%.

Зазначимо, у першому турі президентських виборів 31 березня 2019 року Володимир Зеленський отримав 30,2% голосів.