Рейтинг партій: як змінилася підтримка політичних сил

Якби вибори до Верховної ради відбулися у першій половині лютого 2022 року, найбільшу підтримку отримали б партія "Європейська солідарність" - 22,9% серед тих, хто збирається голосувати, та "Слуга народу" - 16,4%. Різниця між партіями - понад похибку, тобто формально "ЄС" перебуває на першому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМІС .

Третє місце ділять партії "Батьківщина" (11,5%) та "ОПЗЖ" (10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії "Наші" (6,2%), "Розумна політика" (5,8%) і "Сила і честь" (5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій (в т.ч. партій-лідерів) різниця в рейтингу - у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій "Сила і честь" та "Голос" має місце деяке зниження рейтингу.

"Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" - друге місце", - йдеться в повідомленні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.