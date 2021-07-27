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Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці

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Вівторок 27 липня 2021 12:24
Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори президента України пройшли в кінці липня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з початком місяця (29,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 13,4% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку липня - 13,4%), 11,4% - Юлю Тимошенко (на початку місяця - 11,3%), 10,1% - Юрія Бойка (на початку липня 12,5%).

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Ще 7,8% проголосували б за Ігоря Смешка, 6,1% - за Володимира Гройсмана, 6,0% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Дмитра Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, дані опитувань провідних соціологічних центрів показували, що президентський рейтинг Володимира Зеленського у квітні-травні піднявся до 30%. Приблизно на цьому ж рівні він тримався і в червні 2021 року.

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