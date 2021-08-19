Свіжий президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Якби вибори президента України пройшли в кінці липня-початку серпня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав би Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Петра Порошенка підтримають 14,9% респондентів.

Далі йдуть Юрій Бойко з результатом 10,5%, Юлія Тимошенко - 9,7%, Ігор Смешко - 6,6%, Євген Мураєв - 5,6%, Володимир Гройсман - 5,1%, інші - не більше 4%.

Як відзначають соціологи, серед "покоління незалежності" кожен другий з тих, хто визначився, вибирає Зеленського. Серед них його результат більш ніж в чотири рази вище, ніж у Порошенка. Високий рейтинг у Зеленського серед наймолодших, які ще не голосують (16-17 років): більше 50% вибирають його в цілому і 67% з тих, хто б голосував і визначився.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 20 липня - 9 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 20000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 1,0%.