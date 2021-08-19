Свежий президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

Если бы выборы президента Украины прошли в конце июля - начале августа 2021 года, то в первом туре больше всего набрал бы Владимир Зеленский 27,7% - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Петра Порошенко поддержат 14,9% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Далее идут Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко - 9,7%, Игорь Смешко - 6,6%, Евгений Мураев - 5,6%, Владимир Гройсман - 5,1%, другие - не более 4%.

Как отмечают социологи, среди "поколения независимости" каждый второй из определившихся выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в четыре раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг в Зеленского среди самых младших, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и 67% из тех, кто бы голосовал и определился.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 20 июля - 9 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 20000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 1,0%.