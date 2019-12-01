У Світловодську досі не усунули прориви на тепломережах

Станом на 1 грудня у Світловодську (Кіровоградська область) тривають роботи з ліквідації локальних поривів на тепломережах, місто досі залишається без опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 8-му годину ранку ремонтні бригади комунальних підприємств разом з рятувальниками ДСНС продовжують ліквідацію локальних поривів на тепломережах у Світловодську.

"Загалом від початку виникнення надзвичайної ситуації бійці ДСНС 28 разів виїздили для відкачування води на місцях поривів трубопроводу. 488 кубометрів води відкачано за цей час", - розповіли у відомстві.

Крім того, у цілодобовому режимі по місту працюють пункти обігріву, якими скористалися вже понал 600 жителів Світловодська, що постраждали від надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 28 листопада голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь заявляв, що локальні пориви на тепломережі у Світловодську будуть ліквідовані до кінця доби. Він зазначав, що було зроблено всі необхідні кроки, щоб система теплопостачання у Світловодську почала роботу в повноцінному режимі.