Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Повне підключення об'єктів соціального та житлового фонду до опалення має відбутися 15 грудня
В Україні станом на п'ятницю, 29 листопада, проблеми з підключенням опалення спостерігаються в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській областях та місті Києві. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.
В Мінрегіон відзначили, що повне підключення всіх об'єктів соціального та житлового фонду має відбутися 15 грудня.
У цілому в Україні на 100% підключено до опалення 21 область. При це проблеми спостерігаються у трьох областях та Києві. Зокрема:
Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в результаті поривів на тепломережах половина міста залишилася без тепла. 28 листопада в Кіровоградській облдержадміністрації повідомили, що повністю усунули пориви.
Раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила виробництво із-за зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.