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Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 10:43
Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві
Ілюстративне фото (pixabay.com/Goergl)

Повне підключення об'єктів соціального та житлового фонду до опалення має відбутися 15 грудня

В Україні станом на п'ятницю, 29 листопада, проблеми з підключенням опалення спостерігаються в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській областях та місті Києві. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій Facebook.

В Мінрегіон відзначили, що повне підключення всіх об'єктів соціального та житлового фонду має відбутися 15 грудня.

У цілому в Україні на 100% підключено до опалення 21 область. При це проблеми спостерігаються у трьох областях та Києві. Зокрема:

  • у Запорізькій області - 1 навчальний заклад, орієнтовний термін підключення - 01.12.2019. Ще 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади дошкільної освіти, терміни підключення 10 і 15 грудня;
  • у Кіровоградській області - в р. Світловодськ неопалюваних 3 житлових будинки та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 29.11.2019;
  • у Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 13 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 02.12.2019;
  • в м. Київ - неопалюваних 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 01.12.2019.

Проблеми з опаленням залишаються в трьох областях і Києві

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в результаті поривів на тепломережах половина міста залишилася без тепла. 28 листопада в Кіровоградській облдержадміністрації повідомили, що повністю усунули пориви.

Раніше повідомлялося, що прокуратура відкрила виробництво із-за зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

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