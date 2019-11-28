У Світловодську до кінця дня усунуть локальні пориви на тепломережах

Фото: роботи в Світловодську dsns.gov.ua)

В ОДА прогнозують, що подачу тепла відновлять найближчим часом

Станом на 28 листопада в Світловодстку Кіровоградської області усунули пориви на тепломережах. Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

За його словами, зроблено необхідні кроки, щоб система теплопостачання у Світловодську заробила в повноцінному режимі.

"Котельні працюють. Пориви на магістральних мережах ліквідовано. На п'яти ділянках локальні пориви будуть усунені сьогодні до кінця дня. Після завершення робіт і заповнення системи теплопостачання буде забезпечена подача тепла у будинки і установи соціальної сфери у відповідності з санітарними нормами", - повідомив Балонь.

Нагадаємо, у Світловодську почали підключати опалення ще 26 листопада. На вихідних через масові пориви практично половина міста залишилася без тепла.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зрив опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.