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В ДСНС розповіли про ситуацію в Світловодську

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 09:09
В ДСНС розповіли про ситуацію в Світловодську
Фото: ліквідація аварії (dsns.gov.ua)

Без теплопостачання залишаються 59 будинків

У Світловодську Кіровоградської області продовжуть ліквідацію наслідків аварії на теплопроводах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що станом на 08:00 28 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинки. Наразі 187 будинків забезпечено теплопостачанням, у решті 59 будинка проводиться заповнення системи теплоносієм. Із 14 дошкільних навчальних закладів 12 - забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи, з 9 шкіл 7 – забезпечено теплопостачанням, 2 - проводиться заповнення системи.

Поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає, ведуться роботи з ліквідації локальних поривів на 5 ділянках.

В Світловодську функціонують чотири мобільні та два пересувних пункти обігріву. Надано допомогу по обігріву: протягом 27 листопада - 154 особам, за період роботи - 397.

Нагадаємо, 25 листопада без опалення у Світловодську залишилися майже 13 тисяч жителів.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

Близько 9 тис. жителів Дніпропетровської області залишилися без тепла і світла У Світловодську усунули всі прориви на магістральних мережах
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