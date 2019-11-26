У Світловодську почали підключати опалення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ремонт аварійних ділянок завершується

У Світловодську Кіровоградської області почали підключення окремих мікрорайонів до мережі теплопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

За його інформацією, ремонт аварійних ділянок перебуває на завершальних стадіях. Почалося поступове підключення будинків.

"У Світловодську ремонтні бригади завершують ремонт аварійних ділянок на магістральних тепломережах і усунення локальних поривів. Розпочалось підключення мікрорайонів і окремих будинків до мережі теплопостачання", - повдіомив Балонь.

Раніше повдіомлялося, що пориви на тепломережах у Світловодську Кіровоградської області планується усунути 26 листопада. Станом на ранок 26 листопада з 13 місць поривів було усунено шість. В місті працюють пункти обігріву.

РБК-Україна писало, що прокуратура відкрила провадження через зриву опалювального сезону в Світловодську. За даними слідства, посадові особи комунального підприємства не провели належну підготовку опалювального сезону котельного обладнання та теплових мереж.

Нагадаємо, 25 листопада без опалення у Світловодську залишилися майже 13 тисяч жителів. Зокрема, теплопостачання відсутнє в 111 житлових будинках і в двох дитсадках.