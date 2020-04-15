Світлична назвала звільненого керівника "Укрзалізниці" повністю некомпетентним

Народний депутат Юлія Світлична назвала звільненого з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчека повністю некомпетентним. Про це Світлична написала у своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

"Кабмін звільнив керівника "Укрзалізниці" Желько Марчека. Підтримую. Повна некомпетентність, яскравий приклад якої - ситуація на Панютинському вагоноремонтному заводі в Харківській області. Вчора з директором заводу обговорювали ситуацію на підприємстві. Чекаємо дій від міністра інфраструктури Криклія та нового керівника "Укрзалізниці" Юрика. Інакше підсумки роботи можуть виявитися такими ж, як і у Марчека", - написала Світлична.

Нагадаємо, 15 квітня Кабінет міністрів України звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління.

"Тимчасово виконувати обов'язки голови правління "Укрзалізниці" буде Іван Юрик. Конкурс на посаду голови правління, який зараз припинений за рішенням наглядової ради товариства, буде відновлений і продовжений після завершення карантину", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

До цього міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Марчек не виправдав довіри, тому буде звільнений.