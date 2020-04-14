ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабміну звільнити керівника компанії

Новини » Економіка     14.04.2020 - 13:46
Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабміну звільнити керівника компанії
Фото: Желько Марчек (uz.gov.ua)

Желько Марчек очолював компанію близько двох місяців

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається в повідомленні, наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабміну.

Крім того, наглядова рада прийняла рішення про негайне відсторонення Желько Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

"Наглядова рада та правління продовжуватимуть приймати всі необхідні рішення для забезпечення операційної та фінансової стабільності та спроможності компанії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що виконувач обов'язків керівника "Укрзалізниці" Желько Марчек не виправдав довіри, тому буде звільнений.

На початку лютого уряд тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека. Він повинен був виконувати обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Відзначимо, Марчек увійшов до складу правління "Укрзалізниці" у 2016 році. У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії "Укрросметал". До цього був директором з персоналу групи Starlightmedia (2013-2014) і ПАТ "Дніпроспецсталь" (2007-2013). Також майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії. Брав участь в реформуванні HR-напряму в компанії "Нова пошта".

Кабмін звільнив двох заступників міністра економіки Кабмін призначив керівника Чорнобильської зони
Новини України УкрзалізницяКабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся