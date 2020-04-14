Наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабміну звільнити керівника компанії

Фото: Желько Марчек (uz.gov.ua)

Желько Марчек очолював компанію близько двох місяців

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначається в повідомленні, наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабміну.

Крім того, наглядова рада прийняла рішення про негайне відсторонення Желько Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

"Наглядова рада та правління продовжуватимуть приймати всі необхідні рішення для забезпечення операційної та фінансової стабільності та спроможності компанії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що виконувач обов'язків керівника "Укрзалізниці" Желько Марчек не виправдав довіри, тому буде звільнений.

На початку лютого уряд тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека. Він повинен був виконувати обов'язки керівника УЗ до обрання голови правління.

Відзначимо, Марчек увійшов до складу правління "Укрзалізниці" у 2016 році. У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії "Укрросметал". До цього був директором з персоналу групи Starlightmedia (2013-2014) і ПАТ "Дніпроспецсталь" (2007-2013). Також майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald's в Україні, Румунії та країнах колишньої Югославії. Брав участь в реформуванні HR-напряму в компанії "Нова пошта".