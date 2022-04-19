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"Ніхто не знає, що буде через 5-10 хвилин": в Лисичанську вкотре закликали до евакуації

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Луганська область, Вівторок 19 квітня 2022 15:21
"Ніхто не знає, що буде через 5-10 хвилин": в Лисичанську вкотре закликали до евакуації Фото: в Лисичанську вкотре закликали до евакуації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Лисичанська місцева влада вкотре закликала евакуюватися в місця, де немає бойових дій і поки є така можливість. Оскільки ситуація ускладнюється і "ніхто не знає що буде через 5 чи 10 хвилин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення керівника Лисичанської міської ВЦА Олександра Заїки.

"Лисичанська громадо, на жаль, ситуація дуже-дуже напружена. Тому вкотре до вас звертаюсь: поки є таке можливість, евакуюйтесь, будь ласка. Що буде через 5 або 10 хвилин, ніхто не знає. Тому я вже благаю вас - потрібно евакуюватися", - заявив він.

Зазначимо, сьогодні голова Луганської ОДА Сергій гайдай заявив, що російські окупанти не погодили "режим тиші" у Луганській області. Проте евакуація мирних жителів триватиме, не дивлячись на обстріли ворогів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, які зараз перебувають в тих місцях, де починаються бойові дії. Він закликав громадян негайно покинути ці території.

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