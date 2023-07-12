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ВСУ наступают на двух направлениях возле Бахмута и имеют успех, - Генштаб

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Бахмут, Среда 12 июля 2023 08:56
ВСУ наступают на двух направлениях возле Бахмута и имеют успех, - Генштаб Фото: ВСУ наступают севернее и южнее Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта, в том числе на двух участках вблизи Бахмута. Однако оккупанты активно обороняются и стягивают резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Силы обороны продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наши воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметил Ковалев.

ВСУ наступают на двух направлениях возле Бахмута и имеют успех, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

По его словам, враг оказывает мощное сопротивление вблизи Бахмута, перемещает войска и применяет резервы.

Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты активно применяют здесь резервы, несут значительные потери. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.

Ситуация на фронте

Напомним, украинские с начала лета ужесточили наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях. Украинским военным удалось освободить до десятка населенных пунктов. Однако в ответ оккупанты активизировали атаки возле Авдеевки, Марьинки и Лимано-Купянском направлении.

Так, аналитики ISW отмечают, что наши защитники контролируют все высоты вокруг Бахмута и продвигаются на юге Украины.

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