Гайдай оценил, какие города Луганской области ВСУ освободят следующими
В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Он отметил, что морозная погода поможет ВСУ, поскольку дороги промерзли, а техника будет продвигаться быстрее.
По словам Гайдая, российские оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.
"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города - Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", - отметил Гайдай.
Напомним, украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области.
В то же время военные отмечают, что деоккупация Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты успели укрепиться и подготовиться.
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