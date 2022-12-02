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Гайдай оценил, какие города Луганской области ВСУ освободят следующими

Новина українською →
Луганская область, Пятница 02 декабря 2022 10:04
Гайдай оценил, какие города Луганской области ВСУ освободят следующими Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что морозная погода поможет ВСУ, поскольку дороги промерзли, а техника будет продвигаться быстрее.

По словам Гайдая, российские оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города - Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", - отметил Гайдай.

Напомним, украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области.

В то же время военные отмечают, что деоккупация Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты успели укрепиться и подготовиться.

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