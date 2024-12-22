"Люди без головы". Пленные россияне рассказали о КНДРовцах, которых отправили на войну
Пленные российские солдаты пожаловались на военных, которых КНДР направила в Россию для участия в войне против Украины. Россияне заявили о дерзком и безрассудном поведении корейцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
РБК-Украина получило эксклюзивные кадры допроса российских военнопленных от источников в Силах обороны. Пленные рассказали о том, как себя ведут и как воюют северокорейские военные, которых диктатору Владимиру Путину прислал Ким Чен Ын.
Один из пленных рассказал, что северокорейских военных удерживают и обучают отдельно от российских. По словам россиянина, у солдат КНДР "мало теории, но много практики". У северокорейцев те же самые блиндажи, но расположены отдельно.
"Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убитых среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата", - сказал пленный.
Как отметил россиянин, военных КНДР бросают первыми в бой, а за ними солдаты РФ.
"Говорят, что они "без головы", что им наплевать, куда идти и чего идти, сумасшедшие ребята", - заявил оккупант.
По его словам, был случай, когда корейцы открыли огонь по россиянам во время выдвижения на позиции. В другом случае военный КНДР прострелил ноги своим "побратымам".
"Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели - гречневая каша. Да, им все снабжают, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" Калаши, винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47", - добавил он.
Другой пленный рассказал, что впервые встретил солдат КНДР на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области. По его словам, там было около 700 корейцев.
Россиянин подтвердил слова другого оккупанта о легкомысленном обращении с оружием со стороны солдат Северной Кореи. Он отметил, что один из северокорейцев на полигоне прострелил ноги своим соотечественникам, в другом случае "пуля прилетела в живот инструктору".
Оккупант пожаловался на языковой барьер и недоразумения с северокорейскими солдатами.
"Если честно, то чем дальше от корейцев, тем спокойнее... Они днем стреляют по квадрокоптерам, FPV, по всему, что летает. Не важно это наш или ваш FPV, даже сбивают", - сказал захватчик.
КНДР присоединилась к войне против Украины
Северная Корея ранее передала России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, которые РФ использует против Украины.
Осенью стало известно, что КНДР также отправила в Россию солдат, которых бросили в Курскую область. Солдаты Пхеньяна участвуют в боевых действиях против Украины. По данным украинской разведки, Северная Корея могла направить более 10 тысяч военных.
ГУР сообщало, что объединенные подразделения КНДР и РФ потеряли около 200 военных. При этом Москва пытается скрыть потери северокорейских войск на фронте.
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