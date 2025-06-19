ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СВАМ может спровоцировать экономический коллапс в Украине, - Омельченко

Украина, Четверг 19 июня 2025 16:05
UA EN RU
СВАМ может спровоцировать экономический коллапс в Украине, - Омельченко Фото: эксперт говорит, что СВАМ может спровоцировать экономический коллапс в Украине (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) должен полноценно заработать с 2026 года. И может нанести сокрушительный удар по украинской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Это, по сути, мы можем попасть в экономический коллапс. И так у нас экономическая ситуация очень сложная", - подчеркнул эксперт, обращая внимание на совокупность угроз, которые нависли над страной.

По словам Омельченко, уже с 1 июля Украина теряет режим "торгового безвиза" с ЕС, что автоматически усложнит экспорт для значительного количества украинских предприятий, а в 2026 году - дополнительный удар в виде CBAM.

"В следующем году Европейский союз вводит механизм CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, вы знаете об этом, я уверен. И это означает, что еще дополнительный удар по нашей экономике мы можем и не выдержать", - предупреждает он.

Специалист призывает правительство к максимальной ответственности и дипломатической активности в переговорах с Брюсселем: "Я думаю, что правительству надо очень-очень хорошо думать".

Введение CBAM в Украине

Напомним, эксперты все чаще апеллируют к ст. 30(7) Регламента CBAM, которая позволяет сделать исключение для стран, пострадавших от чрезвычайных и неспровоцированных обстоятельств. Украина, которая противостоит вооруженной агрессии России, подпадает под эти критерии.

К тому же украинское правительство работает над официальным обращением к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой временно отсрочить применение механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) к украинским товарам. Он должен заработать с 2026 года.

Ранее эксперты и отраслевые объединения неоднократно предупреждали о серьезной угрозе внедрения CBAM. В условиях полномасштабной войны, дефицита инвестиций, разрушения производственной и энергетической инфраструктуры, внедрение пошлины может привести к потере конкурентоспособности украинского экспорта, остановке производств и росту безработицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Кабмин изменил порядок выплаты пенсий и денежной помощи украинцам
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде