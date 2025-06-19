СВАМ может спровоцировать экономический коллапс в Украине, - Омельченко
Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) должен полноценно заработать с 2026 года. И может нанести сокрушительный удар по украинской экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
"Это, по сути, мы можем попасть в экономический коллапс. И так у нас экономическая ситуация очень сложная", - подчеркнул эксперт, обращая внимание на совокупность угроз, которые нависли над страной.
По словам Омельченко, уже с 1 июля Украина теряет режим "торгового безвиза" с ЕС, что автоматически усложнит экспорт для значительного количества украинских предприятий, а в 2026 году - дополнительный удар в виде CBAM.
"В следующем году Европейский союз вводит механизм CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, вы знаете об этом, я уверен. И это означает, что еще дополнительный удар по нашей экономике мы можем и не выдержать", - предупреждает он.
Специалист призывает правительство к максимальной ответственности и дипломатической активности в переговорах с Брюсселем: "Я думаю, что правительству надо очень-очень хорошо думать".
Введение CBAM в Украине
Напомним, эксперты все чаще апеллируют к ст. 30(7) Регламента CBAM, которая позволяет сделать исключение для стран, пострадавших от чрезвычайных и неспровоцированных обстоятельств. Украина, которая противостоит вооруженной агрессии России, подпадает под эти критерии.
К тому же украинское правительство работает над официальным обращением к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой временно отсрочить применение механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) к украинским товарам. Он должен заработать с 2026 года.
Ранее эксперты и отраслевые объединения неоднократно предупреждали о серьезной угрозе внедрения CBAM. В условиях полномасштабной войны, дефицита инвестиций, разрушения производственной и энергетической инфраструктуры, внедрение пошлины может привести к потере конкурентоспособности украинского экспорта, остановке производств и росту безработицы.
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