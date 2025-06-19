СВАМ може спровокувати економічний колапс в Україні, - Омельченко
Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) має повноцінно запрацювати з 2026 року. І може завдати нищівного удару по українській економіці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
"Це, по суті, ми можемо попасти в економічний колапс. І так в нас економічна ситуація дуже складна", - наголосив експерт, звертаючи увагу на сукупність загроз, які нависли над країною.
За словами Омельченка, вже з 1 липня Україна втрачає режим "торговельного безвізу" з ЄС, що автоматично ускладнить експорт для значної кількості українських підприємств, а у 2026 році - додатковий удар у вигляді CBAM.
"Наступного року Європейський союз вводить механізм CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism, ви знаєте про це, я впевнений. І це означає, що ще додатковий удар по нашій економіці ми можемо і не витримати", - попереджає він.
Фахівець закликає уряд до максимальної відповідальності та дипломатичної активності у переговорах із Брюсселем: "Я думаю, що уряду треба дуже-дуже добре думати".
Запровадження CBAM в Україні
Нагадаємо, експерти дедалі частіше апелюють до ст. 30(7) Регламенту CBAM, яка дозволяє зробити виняток для країн, що постраждали від надзвичайних і неспровокованих обставин. Україна, яка протистоїть збройній агресії Росії, підпадає під ці критерії.
До того ж український уряд працює над офіційним зверненням до Європейської комісії (ЄК) з проханням тимчасово відтермінувати застосування механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) до українських товарів. Він має запрацювати з 2026 року.
Раніше експерти та галузеві об’єднання неодноразово попереджали про серйозну загрозу впровадження CBAM. В умовах повномасштабної війни, дефіциту інвестицій, руйнування виробничої та енергетичної інфраструктури, впровадження мита може призвести до втрати конкурентоспроможності українського експорту, зупинки виробництв і зростання безробіття.
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