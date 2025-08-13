Большие потери загнали 108-й полк РФ в критическую ситуацию, - "Атеш"

В 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении растет количество самоубийств и случаев бегства с позиций. Российское командование бросает военных в атаки без поддержки и с большими потерями, пытаясь продвинуться любой ценой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Партизаны "АТЕШ" сообщили, что действуют прямо внутри 108-го десантно-штурмового полка, передавая данные о позициях и перемещениях оккупантов.
Вражеские подразделения получили приказ продвигаться в сторону Павловки "любой ценой" - без координации с соседними частями, без контрбатарейной поддержки и без работы средств РЭБ.
Из-за почти круглосуточных штурмов и масштабных потерь командование начало отправлять на передовую тыловые подразделения и неугодных офицеров.
Внутри российского подразделения ситуация крайне напряженная. Фиксируются многочисленные случаи дезертирства и самоубийств. Военных РФ продолжают отправлять на бессмысленные атаки, используя их как расходный материал.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит наступление по трем направлениям: Запорожское, Покровское и Новопавловское. Он отметил, что из 53 тысяч оккупантов, находящихся сейчас на Сумском направлении, около 30 тысяч могут отправиться на эти три направления.
Добавим, вчера Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.