ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

СМИ узнали, почему Трампа в Анкаре тайно пересадили на другой самолет

10:36 13.08.2026 Чт
2 мин
Стало известно, кто еще был на борту
aimg Татьяна Степанова
СМИ узнали, почему Трампа в Анкаре тайно пересадили на другой самолет Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Причиной тайной пересадки президента США Дональда Трампа на другой самолет после саммита НАТО в Анкаре стала информация о возможной попытке сбить президентский борт с ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, об угрозе покушения на Трампа якобы узнали в последний день саммита НАТО в Анкаре. До служб безопасности дошла информация о намерениях попытаться сбить президентский борт с ПЗРК.

Информация была "достаточно конкретной" для того, чтобы ответственные лица решили, что для Трампа слишком рискованно вылетать из Турции на любом из официальных президентских бортов - или постарше, или по новому "катарскому".

Угрозу считали очень реальной из-за того, что в Иране, как казалось, знают детали передвижения американской делегации во время пребывания в Турции.

Вместе с Трампом на третий борт перешли трое помощников и руководитель Министерства обороны Пит Хегсет.

Среди помощников были Натали Харп, заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино и руководитель операций Овального кабинета Уолт Наут, также часто путешествующий с президентом.

На президентском борту остались госсекретарь Марк Рубир, министр финансов Скотт Бессент и заместитель руководителя аппарата Стефен Миллер.

Тайная эвакуация Трампа

Напомним, 11 августа СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа тайно вывезли из Турции на другом самолете. По данным журналистов, он пересел с президентского борта Air Force One с помощью фургона, обычно используемого для доставки еды.

Спецоперацию провели, чтобы якобы предотвратить возможное покушение на президента со стороны Ирана.

Позже Трамп подтвердил, что при возвращении с июльского саммита НАТО в Анкаре тайно пересел на другой самолет. По его словам, решение приняла Секретная служба из-за возможной опасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Анкара
Новости
ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries (видео)
ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries (видео)
Аналитика
РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко
Юрий Дощатовспециальный корреспондент РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко