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Визит главы ЦРУ в Москву совпал с тремя закрытыми указами Путина, - росСМИ

10:54 26.08.2026 Ср
2 мин
Глава ЦРУ прилетел в Москву впервые с начала полномасштабного вторжения
aimg Валерия Абабина
Визит главы ЦРУ в Москву совпал с тремя закрытыми указами Путина, - росСМИ Фото: Российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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В дни неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву российский диктатор Владимир Путин подписал три закрытых указа, содержание которых остается неизвестным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным портала правовой информации, 25 августа Путин подписал три открытых и опубликованных указа - номера 608, 609 и 610. Два из них касаются смены российского посла в Ираке, еще один меняет состав комиссий по делам инвалидов и ветеранов.

Предыдущий указ, подписанный накануне, 24 августа, имеет номер 604.

Он позволяет государству брать под временное управление практически любые объекты и предприятия, если их владельцы не обеспечили надлежащей защиты от ударов беспилотников.

Что засекретили

Еще три указа Путина были подписаны, но не опубликованы на портале и остаются закрытыми – номера 605, 606 и 607. Их содержание неизвестно.

Визит главы ЦРУ в Москву совпал с тремя закрытыми указами Путина, - росСМИ

Фото: Часть указов на портале не опубликовали (Скриншот СМИ с портала правовой информации)

Визит главы ЦРУ

Визит в Москву стал первым для главы ЦРУ с начала вторжения в Украину.

По данным кремлевских корреспондентов, российский диктатор даже отменил одну из ранее запланированных мер по встрече с руководителем американской спецслужбы - к этому событию готовились сотни людей.

Что было темой переговоров, остается неясным. The Wall Street Journal отмечал, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждения в связи с данными американской разведки, показавшими, что Кремль готовит новый раунд мобилизации и возможную провокацию против НАТО.

Напомним, в Кремле целью визита было названо установление контактов между службами безопасности. Последний известный визит директора ЦРУ в Москву прошел в ноябре 2021 года.

Тогда Уильям Бернс предостерег Путина от нападения на Украину, и через несколько недель Россия начала полномасштабное вторжение.

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