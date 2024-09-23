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"Суровое наказание": депутата-беглеца исключат из антикоррупционного комитета Рады

Фото: Депутата Одарченко исключат из антикоррупционного комитета Рады (facebook.com/Одарченко Андрей)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве с должности члена Комитета по антикоррупционной политике Андрея Одарченко, избранного по квоте фракции партии "Слуга народа". Ранее сообщалось о бегстве депутата из Украины.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №12045.

"Поскольку, на период действия правового режима военного положения, Верховная Рада Украины и Комитеты Верховной Рады Украины должны действовать быстро, эффективно и слаженно, возникла необходимость провести изменения в составе Комитетов Верховной Рады Украины в соответствии с пожеланиями народных депутатов Украины, интересов государства и в соответствии с требований общества", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В то же время, как отметил активно комментирующий события в парламенте народный депутат Ярослав Железняк, из состава фракции "Слуга народа" депутата Одарченко не исключали.

Депутат-беглец

Напомним, в ноябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Одарченко. Согласно данным правоохранительных органов, народный депутат предлагал взятку бывшему главе Агентства восстановлением Мустафе Найему, в криптовалюте Bitcoin на сумму 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из фонда ликвидации последствий российской агрессии для ремонта зданий университета, где оставался ректором.

В ноябре 2023 года суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Одарченко быстро его оплатил и вышел на свободу.

НАБУ 18 сентября 2024 сообщило, что Одарченко, подозреваемый в коррупции, вероятно, бежал за границу.

После этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил ходатайство по поводу объявления Одарченко в международный розыск.

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