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Существенно меньше 500 тысяч: Сырский оценил потребности в мобилизации

Фото: Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Вооруженных силах Украины пересмотрели необходимость мобилизации после аудита определенных частей. Цифра будет существенно меньше 500 тысяч.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью государственному агентству "Укринформ".

"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", - сказал Сырский, отвечая на вопрос о цифре в 500 тысяч, которая называлась раньше.

По его словам, сейчас пересматривают численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях на основании аудита их деятельности. "Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", - сказал он.

Мобилизация 500 тысяч

Напомним, цифру в 500 тысяч впервые назвал президент Владимир Зеленский. Во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года он сообщил, что Генштаб обратился с запросом о мобилизации дополнительно 450-500 тысяч украинцев.

После этого Кабинет министров внес в Верховную раду первый законопроект об усилении мобилизации. Сейчас в парламенте рассматривается второй вариант законопроекта Кабмина о мобилизации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на текущий момент нет.

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Вооруженные силы УкраиныМобилизация в Украине