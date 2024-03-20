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Шмыгаль: потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев сейчас нет

Среда 20 марта 2024 21:15
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Шмыгаль: потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев сейчас нет Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев в ряды Вооруженных сил Украины на текущий момент нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам премьера, оценка показала, что такой масштаб мобилизации не является необходимым, учитывая ротации, которые происходят на линии фронта, и поступление оружия.

"Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам дальнего и среднего радиуса действия", - сказал Шмыгаль в интервью Bloomberg.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

Недавно Минобороны сообщило, что количество мобилизованных корректируется в зависимости от потребности и ситуации на фронте. При этом, 400-500 тысяч являются общими отметками.

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Шмыгаль: потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев сейчас нет
Шмыгаль: потребности мобилизовать 500 тысяч украинцев сейчас нет
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