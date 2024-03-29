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Суттєво менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Збройних силах України переглянули потребу в мобілізації після аудиту певних частин. Цифра буде суттєво меншою за 500 тисяч.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю державному агентству "Укрінформ".

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - сказав Сирський, відповідачі на питання щодо цифри у 500 тисяч, яка називалася раніше.

За його словами, наразі переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. "Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", - сказав він.

Мобілізація 500 тисяч

Нагадаємо, цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450-500 тисяч українців.

Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.

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Збройні сили УкраїниМобілізація в Україні