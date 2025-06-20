Волчанск разрушен полностью, но россияне продолжают штурмовать малыми группами, - ВСУ

В Харьковской области враг наиболее активен в районе Волчанска. Город разрушен полностью, однако российские оккупанты не прекращают штурмы малыми пехотными группами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

"Особенно активен традиционно враг в районе Волчанска и в окружающих населенных пунктах. Там фактически ежедневно происходят штурмовые действия противника. Россияне атакуют преимущественно малыми пехотными группами от трех до пяти человек под прикрытием дронов. Сам Волчанск, как город пригодный для жизни, уже давно прекратил свое существование. Город разрушен до основания, там нет ни одного уцелевшего здания, но при этом россияне продолжают и там проводить штурмовые действия", - рассказал Шамшин.

Он добавил, что Силы обороны удерживают некоторый участок на северном берегу реки Волчья, в частности на территории Агрегатного завода. Сейчас оккупанты прилагают все усилия, чтобы вытеснить украинские подразделения за естественный рубеж Волчьей, то есть на южный берег. Однако им это не удается.

Кроме того, напряженной остается ситуация и в районе населенного пункта Двуречная. Там российские войска пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол.

"Там также фактически ежедневно происходят штурмовые действия прежде всего в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Фигуловка, Красное Первое, Строевка. Но надо понимать, чтобы создать угрозу для Купянска с севера, именно по правому берегу, россиянам нужно навести понтонные переправы через Оскол, то есть наладить свою логистику", - добавил спикер.

Как рассказал Шамшин, недавно была очередная попытка навести понтоны, но, как и в предыдущие разы, она закончилась провалом. Наша аэроразведка обнаружила приближение техники и, соответственно, спецтехника была уничтожена.

Также враг активизировал свои усилия в направлении населенного пункта Липцы, стремясь восстановить утраченные позиции в так называемом лесном массиве "Берлин", как его называют оккупанты.

По словам спикера, россияне на этом участке фронта практически не используют тяжелую или легкую технику, поскольку она сразу уничтожается.