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"Сплошные руины": РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)

14:40 18.09.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
"Сплошные руины": РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео) Удар РФ уничтожил ТЦ "Амстор" в Запорожье (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вечером четверга, 17 сентября, РФ нанесла удар по торговому центру "Амстор" в Запорожье. Аварийно-спасательные работы там - уже завершены.

Подробнее о вражеском ударе, работе спасателей и последствиях атаки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто и когда сообщил о вражеском ударе

В 22:47 четверга, 17 сентября, сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что "враг нанес удар по одному из торговых центров Запорожья".

&quot;Сплошные руины&quot;: РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)Публикация Ивана Федорова (скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp)

Уже вскоре он опубликовал в Telegram фото с места происшествия.

На нем виден немалый пожар и название ТЦ - "Амстор".

&quot;Сплошные руины&quot;: РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)ТЦ "Амстор" в Запорожье после вражеской атаки (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В 23:03 временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной (государственной) администрации Михаил Семикин подтвердил: "враг нанес удар по торговому центру".

"Цели террористов в Запорожье сегодня - гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры", - сообщил чиновник в своем Telegram.

Он уточнил, что враг нанес удар по супермаркету на правобережье под вечер, после чего там "бушует масштабный пожар".

"Террористические рашистские войска уничтожают ассортимент гречки и соли. Однако не стоит поддаваться панике и скупать продукты промышленными масштабами. Готовы ко всему. Обращаем внимание на тревоги", - подчеркнул глава ОВА.

&quot;Сплошные руины&quot;: РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)&quot;Сплошные руины&quot;: РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)Публикация Михаила Семикина (скриншот: t.me/zoda_gov_ua)

Последствия атаки РФ по ТЦ "Амстор"

Позже Федоров поделился рядом видео, на которых видно, как бушует немалый пожар.

"Последствия вражеской атаки в Запорожье", - констатировал он.

Еще несколько позже чиновник обнародовал другие "кадры последствий вражеской атаки по торговому центру Запорожья".

"На видео - то, что осталось от торговых точек", - уточнил Федоров.

Кроме того, сопредседатель Совета обороны области опубликовал другие фото с места происшествия.

"К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших", - рассказал он тогда.

Что рассказали о пожаре спасатели

В 7:27 утра пятницы, 18 сентября, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Запорожье в результате российской атаки БпЛА:

  • разрушенный торговый комплекс;
  • травмирован один человек.

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ на месте происшествия возник пожар.

При этом аварийно-спасательные работы уже завершены.

"Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров", - поделились в ГСЧС.

Отмечается, что "работа осложнялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых пожарные отходили в укрытие".

"На месте происшествия работали все экстренные службы города", - подчеркнули в ГСЧС и опубликовали фото и видео с места происшествия.

Что осталось от ТЦ "Амстор" после пожара

В 9:12 пятницы, 18 сентября, в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин опубликовал новые кадры с места происшествия.

&quot;Сплошные руины&quot;: РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)Состояние ТЦ "Амстор" в Запорожье после пожара (кадр из видео: t.me/zoda_gov_ua)

"Вот что оставляет после себя враг - сплошные руины", - подчеркнул он.

На видео можно увидеть подтверждение слов чиновника: "торговый центр в спальном районе города стал пепелищем".

Напомним, ранее мы рассказывали, что враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья.

Кроме того, РФ нанесла новый удар по "Запорожстали", в результате чего были повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.

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