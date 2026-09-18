"Сплошные руины": РФ уничтожила один из крупнейших торговых центров Запорожья (фото, видео)
Вечером четверга, 17 сентября, РФ нанесла удар по торговому центру "Амстор" в Запорожье. Аварийно-спасательные работы там - уже завершены.
Подробнее о вражеском ударе, работе спасателей и последствиях атаки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Кто и когда сообщил о вражеском ударе
В 22:47 четверга, 17 сентября, сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что "враг нанес удар по одному из торговых центров Запорожья".
Публикация Ивана Федорова (скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp)
Уже вскоре он опубликовал в Telegram фото с места происшествия.
На нем виден немалый пожар и название ТЦ - "Амстор".
ТЦ "Амстор" в Запорожье после вражеской атаки (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
В 23:03 временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной (государственной) администрации Михаил Семикин подтвердил: "враг нанес удар по торговому центру".
"Цели террористов в Запорожье сегодня - гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры", - сообщил чиновник в своем Telegram.
Он уточнил, что враг нанес удар по супермаркету на правобережье под вечер, после чего там "бушует масштабный пожар".
"Террористические рашистские войска уничтожают ассортимент гречки и соли. Однако не стоит поддаваться панике и скупать продукты промышленными масштабами. Готовы ко всему. Обращаем внимание на тревоги", - подчеркнул глава ОВА.
Публикация Михаила Семикина (скриншот: t.me/zoda_gov_ua)
Последствия атаки РФ по ТЦ "Амстор"
Позже Федоров поделился рядом видео, на которых видно, как бушует немалый пожар.
"Последствия вражеской атаки в Запорожье", - констатировал он.
Еще несколько позже чиновник обнародовал другие "кадры последствий вражеской атаки по торговому центру Запорожья".
"На видео - то, что осталось от торговых точек", - уточнил Федоров.
Кроме того, сопредседатель Совета обороны области опубликовал другие фото с места происшествия.
"К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших", - рассказал он тогда.
Что рассказали о пожаре спасатели
В 7:27 утра пятницы, 18 сентября, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Запорожье в результате российской атаки БпЛА:
- разрушенный торговый комплекс;
- травмирован один человек.
В ГСЧС уточнили, что в результате атаки РФ на месте происшествия возник пожар.
При этом аварийно-спасательные работы уже завершены.
"Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади более 10 тысяч квадратных метров", - поделились в ГСЧС.
Отмечается, что "работа осложнялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых пожарные отходили в укрытие".
"На месте происшествия работали все экстренные службы города", - подчеркнули в ГСЧС и опубликовали фото и видео с места происшествия.
Что осталось от ТЦ "Амстор" после пожара
В 9:12 пятницы, 18 сентября, в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин опубликовал новые кадры с места происшествия.
Состояние ТЦ "Амстор" в Запорожье после пожара (кадр из видео: t.me/zoda_gov_ua)
"Вот что оставляет после себя враг - сплошные руины", - подчеркнул он.
На видео можно увидеть подтверждение слов чиновника: "торговый центр в спальном районе города стал пепелищем".
Напомним, ранее мы рассказывали, что враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья.
Кроме того, РФ нанесла новый удар по "Запорожстали", в результате чего были повреждены производственные объекты и инфраструктура предприятия.
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