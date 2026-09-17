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Оккупанты попали дроном по автобусу в Запорожье, есть раненые (видео)

17:51 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Оккупанты попали дроном по автобусу в Запорожье, есть раненые (видео) Фото: Российский fpv-дрон (Getty Images)
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Враг атаковал FPV-дроном пассажирский автобус в Космическом районе Запорожья. Число раненых растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

РФ атаковала дроном автобус

По словам Семикина, в салоне автобуса в Запорожье находились люди.

"Дрон ударил прямо у остановки общественного транспорта. Предварительно, трое раненых. Им сейчас оказывают необходимую помощь. Россияне в очередной раз избрали не военную цель, а людей, которые просто ехали по своим делам", - говорит начальник ОВА.

Семикин пообещал, что власти сделают все, чтобы обезопасить дороги, транспорт и людей от российских дронов.

Позже количество пострадавших из-за атаки дрона по автобусу возросло до пяти.

"Все госпитализированы. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь людям", - добавил чиновник.

Ранее РБК-Украина писало, что ночью 12 сентября российский беспилотник атаковал частный сектор Запорожья. В результате удара разрушен дом, возникли пожары, погибли два человека.

Кроме того, 11 сентября Россия уже атаковала Запорожье дронами - тогда пострадали 32-летняя женщина и ее 10-летний сын, также повреждены гражданские объекты.

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