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Непогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез свет

Понедельник 05 мая 2025 10:59
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Непогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез свет Непогода оставила без света часть Черновицкой области (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В результате непогоды в Черновицкой области некоторые из жителей остались без света. Однако уже сейчас аварийные и вахтовые бригады облэнерго устранили часть повреждений в высоковольтных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыоблэнерго" в Facebook.

Где именно в области ветер и дожди наделали беды

"Дорогие земляки, пока вы видели, надеемся - хорошие сны, мы интенсивно работали вечером и всю ночь", - рассказали в АО "Черновцыоблэнерго".

Уточняется, что "порывистый ветер и барабан дождя в окнах буковинцев принес много забот".

"Мы ликвидировали аварийные ситуации в сетях 10/0,4 кВ из-за падения веток и деревьев на оборудование, обрывы проводов и технологические нарушения в работе оборудования", - объяснили в акционерном обществе.

Отмечается, что аварийные и вахтовые бригады облэнерго уже устранили 11 повреждений в высоковольтных сетях и запитали потребителей в 17 населенных пунктах:

  • по Вижницкому участку;
  • по Кицманскому участку;
  • по Глыбокскому участку;
  • по Путильскому участку;
  • в городе Черновцы.

"По состоянию на 8:30 понедельника еще работаем над восстановлением оборванной линии 0,4 кВ питающей часть жителей села Ожево и имеем немного работы в Черновцах, где 207 абонентов микрорайона Садгора с пяти утра аварийно обесточены", - добавили в облэнерго.

Как уберечь здоровье и жизнь во время непогоды

Украинцев призвали быть очень осмотрительными во время такой погоды:

  • не приближаться к электрическому оборудованию;
  • ни в коем случае не прикасаться к его элементам.

"Ведь при избыточной влажности воздуха риск попасть под напряжение резко увеличивается. Это чрезвычайно опасно", - пояснили в "Черновцыоблэнерго".

Могут ли быть новые отключения и куда звонить

Кроме того, гражданам сообщили: "при таких погодных условиях еще будут аварийные отключения".

"Поэтому мы сделаем все, чтобы как можно быстрее вернуть вам свет", - добавили в учреждении.

В завершение местным жителям оставили номера телефонов колл-центра:

  • (0372) 584-980;
  • (067) 230-9900;
  • (099) 230-9900.

"Но помните, если вы не дозвонились сразу, это не значит, что мы не знаем об аварийной ситуации. Поэтому не волнуйтесь, мы все равно работаем", - подытожили в пресс-службе "Черновцыоблэнерго".

Непогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез светНепогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез светПубликация облэнерго (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Какой погоды ждать в Черновицкой области сегодня

Согласно прогнозу Черновицкого областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 5 мая, погода в регионе будет облачной с прояснениями.

Днем вероятен кратковременный дождь. Местами - грозы.

Температура воздуха днем:

  • по области - 11-16 градусов выше нуля;
  • в городе Черновцы - 14-16 градусов тепла.

Видимость на автодорогах в осадках - 1-2 км.

Непогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез светНепогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез светПрогноз погоды по Черновицкой области (скриншот: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

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