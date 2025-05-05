Непогода наделала беды в Черновицкой области: где исчез свет
В результате непогоды в Черновицкой области некоторые из жителей остались без света. Однако уже сейчас аварийные и вахтовые бригады облэнерго устранили часть повреждений в высоковольтных сетях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыоблэнерго" в Facebook.
Где именно в области ветер и дожди наделали беды
"Дорогие земляки, пока вы видели, надеемся - хорошие сны, мы интенсивно работали вечером и всю ночь", - рассказали в АО "Черновцыоблэнерго".
Уточняется, что "порывистый ветер и барабан дождя в окнах буковинцев принес много забот".
"Мы ликвидировали аварийные ситуации в сетях 10/0,4 кВ из-за падения веток и деревьев на оборудование, обрывы проводов и технологические нарушения в работе оборудования", - объяснили в акционерном обществе.
Отмечается, что аварийные и вахтовые бригады облэнерго уже устранили 11 повреждений в высоковольтных сетях и запитали потребителей в 17 населенных пунктах:
- по Вижницкому участку;
- по Кицманскому участку;
- по Глыбокскому участку;
- по Путильскому участку;
- в городе Черновцы.
"По состоянию на 8:30 понедельника еще работаем над восстановлением оборванной линии 0,4 кВ питающей часть жителей села Ожево и имеем немного работы в Черновцах, где 207 абонентов микрорайона Садгора с пяти утра аварийно обесточены", - добавили в облэнерго.
Как уберечь здоровье и жизнь во время непогоды
Украинцев призвали быть очень осмотрительными во время такой погоды:
- не приближаться к электрическому оборудованию;
- ни в коем случае не прикасаться к его элементам.
"Ведь при избыточной влажности воздуха риск попасть под напряжение резко увеличивается. Это чрезвычайно опасно", - пояснили в "Черновцыоблэнерго".
Могут ли быть новые отключения и куда звонить
Кроме того, гражданам сообщили: "при таких погодных условиях еще будут аварийные отключения".
"Поэтому мы сделаем все, чтобы как можно быстрее вернуть вам свет", - добавили в учреждении.
В завершение местным жителям оставили номера телефонов колл-центра:
- (0372) 584-980;
- (067) 230-9900;
- (099) 230-9900.
"Но помните, если вы не дозвонились сразу, это не значит, что мы не знаем об аварийной ситуации. Поэтому не волнуйтесь, мы все равно работаем", - подытожили в пресс-службе "Черновцыоблэнерго".
Публикация облэнерго (скриншот: facebook.com/oblenergocv)
Какой погоды ждать в Черновицкой области сегодня
Согласно прогнозу Черновицкого областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 5 мая, погода в регионе будет облачной с прояснениями.
Днем вероятен кратковременный дождь. Местами - грозы.
Температура воздуха днем:
- по области - 11-16 градусов выше нуля;
- в городе Черновцы - 14-16 градусов тепла.
Видимость на автодорогах в осадках - 1-2 км.
Прогноз погоды по Черновицкой области (скриншот: facebook.com/ChernivtsiHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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