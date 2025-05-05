Сплошные дожди и прохлада: синоптик предупредила, что ждет украинцев 6 мая

В Украине во вторник, 6 апреля, ожидается прохладная погода. Почти по всей территории прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, в большинстве областей столбик термометра будет показывать от +10 до +17 градусов.

"Однако очаг будущего лета еще можно почувствовать - на юго-востоке Украины завтра предполагается +20+25, а на Луганщине до +27 градусов", - написала Диденко.

Она уточнила, что дожди, из-за деятельности атмосферных фронтов, вероятны практически повсеместно, только в юго-восточной части Украины - преимущественно сухо.

Погода в Киеве

В Киеве 6-го мая есть вероятность небольшого дождя или просто "будет висеть" плотная облачность. Будет прохладно, днем максимально в пределах +14 градусов.

На этой неделе погода в Украине обещает быть свежей, с периодическими дождями.

"Легкие плащи или куртки - в самый раз, зонты и таблетки от головной боли и невежливого поведения артериального давления держите при себе, однако дышать будет легко, жара еще далеко, лифты работают, сирень с каштанами роскошные", - отметила синоптик.