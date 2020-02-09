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Число заражених коронавірусом на лайнері в Японії досягло 70

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 10:44
Число заражених коронавірусом на лайнері в Японії досягло 70
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Diamond Princess є найбільшим осередком коронавіруса за межами Китаю

На лайнері Diamond Princess в Японії число заражених коронавірусом досягло 70 людей. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що ще шестеро пасажирів круїзного лайнера, який перебуває на карантині в Японії, були заражені новим коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених на лайнері Diamond Princess досягла 70. Це найбільший осередок поширення коронавірусу за межами Китаю.

Зазначимо, на борту перебувають 25 громадян України, які є членами команди. Серед них поки не виявлено заражених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї присвоїли тимчасове назву новому коронавірусу - NCP (пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу). Повна назва англійською мовою - Novel Coronavirus Pneumonia.

До цього стало відомо, що в Японії вилікували чоловіка, який першим заразився новим різновидом коронавірусу 2019-nCoV всередині країни, не відвідуючи Китай.

Він міг заразитися коронавірусом від туристів з Китаю, серед яких могли бути інфіковані. Відзначається, що симптоми захворювання у нього не було виявлено.

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