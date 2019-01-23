За добу в Україні розмитнили рекордну кількість "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

22 січня було оформлено 2,7 тис. автомобілів

Протягом минулої доби, 22 січня, було здійснено митне оформлення 2,7 тис. автомобілів з єврономерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної фіскальної служби України.

Як зазначається, враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, громадяни почали активніше оформлювати свої автівки. Так, 22 січня за автомобілі власники сплатили 170,5 млн грн. платежів.

Загалом з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року (включно) було оформлено майже 44 тис. автомобілів з єврономерами. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За ці транспортні засоби було сплачено майже 2,8 млрд грн.

Із загальної кількості розмитнених авто 36,7 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 312 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

У ДФС нагадують, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Нагадаємо, закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

РБК-Україна писало, що на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "єврономерах".