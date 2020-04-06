За добу швидка забрала майже 80 людей з підозрою на коронавірус

Фото: Олег Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні 24 години швидку викликали понад 13 тис. разів

За останню добу екстрена медична допомога виїжджала понад 13 тисяч разів, 79 українців було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що за добу до швидкої загалом звернулися 89 осіб, у яких діагностували підозру на коронавірус.

"За минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги становила 13 тис. 744. З них з підозрою на коронавірус було 89. З них - 79 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я. Паралельно працюють мобільні бригади для забору зразків на тестування. За минулу добу ці мобільні бригади забрали 676 зразків біологічного матеріалу, які доставлені у вірусологічну лабораторію", -розповів Ляшко.

За останньою інформацією від Міністерства охорони здоров’я, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Станом на ранок 6 квітня до Центру охорони здоров’я надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 5864 повідомлення про підозру на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що пік захворюваності на коронавірус може початися 14-15 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області помер священик, у якого першим у регіоні лабораторно підтвердили коронавірус.