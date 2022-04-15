За добу з небезпечних районів евакуювали понад 2 800 людей, - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що за 15 квітня вдалося евакуювати 2 864 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Верещук.
Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. Зокрема, з них:
Також з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей.
Раніше ми повідомляли, що за минулу добу гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 2500 осіб.
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