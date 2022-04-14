Гуманітарними коридорами за добу вдалося евакуювати понад 2500 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

Зокрема, евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя дісталися 2332 особи.

З них 289 - із Маріуполя, 2043 людини евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.



Також з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося вивезти 225 людей.

Повідомляється, що під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.

Загалом за добу евакуйовано 2557 осіб.