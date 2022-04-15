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За сутки из опасных районов эвакуировали более 2 800 человек, - Верещук

Эвакуация (facebook.com.masher.berlinska)
Автор: Татьяна Самарук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что за 15 апреля удалось эвакуировать 2 864 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Верещук.

Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 494 человека. В частности, из них:

  • 363 человека - из Мариуполя;
  • 2 131 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области несмотря на постоянные обстрелы удалось эвакуировать 370 человек.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 2500 человек.

Напомним, война РФ против Украины длится 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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