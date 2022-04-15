За сутки из опасных районов эвакуировали более 2 800 человек, - Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что за 15 апреля удалось эвакуировать 2 864 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Верещук.
Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 2 494 человека. В частности, из них:
Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области несмотря на постоянные обстрелы удалось эвакуировать 370 человек.
Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 2500 человек.
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